Solana dominiert die Krypto-Szene – Bald führende Blockchain vor Ethereum?

In der vergangenen Woche hat Solana (SOL) nicht nur seine Position als eine der führenden Blockchains gefestigt, sondern auch historische Rekorde in Bezug auf Gebühreneinnahmen und Handelsvolumen aufgestellt. Während die Aufmerksamkeit vieler auf die Einführung neuer Coins wie "Trump" und "Melania" gerichtet war, hat Solanas nativer Token SOL den eigentlichen Durchbruch geschafft und neue Maßstäbe gesetzt.

Die Solana-Blockchain hat sich in den letzten Jahren als eine der schnellsten und kosteneffizientesten Plattformen etabliert. Mit durchschnittlichen Transaktionskosten von weniger als einem Cent pro Transfer ist sie eine der günstigsten Layer-1-Blockchains. Dennoch generierte das Netzwerk am vergangenen Wochenende Gebühren von über 35 Millionen US-Dollar – eine Summe, die selbst für teurere Netzwerke wie Ethereum außergewöhnlich wäre.

Ein Großteil dieses Wachstums ist auf die verstärkte Aktivität auf der Plattform zurückzuführen. Laut DeFiLlama verzeichnete Solana zwischen Samstag und Sonntag etwa 6 Millionen aktive Adressen. Diese enorme Nutzerbasis sorgte für ein tägliches Handelsvolumen von über 27 Milliarden US-Dollar auf dezentralen Börsen, was Solana zur meistgenutzten Blockchain in dieser Zeit machte.

Solana Coin (SOL): Neue Rekorde und wachsendes Interesse

Die massive Netzwerkaktivität hatte direkte Auswirkungen auf den Preis von SOL. Innerhalb weniger Tage schoss der Kurs von Solana auf ein neues Allzeithoch von 270 US-Dollar, was einer wöchentlichen Wertsteigerung von über 50 Prozent entspricht. Seit seinem Tiefpunkt von 9 US-Dollar im Dezember 2022 hat der Token eine beeindruckende Rally von fast 3.000 Prozent hingelegt.

Die Marktkapitalisierung von Solana beträgt mittlerweile über 120 Milliarden US-Dollar, was den Token unter die Top-5-Kryptowährungen katapultiert.

Memecoin-Manie: Trump und Melania setzen neue Standards

Die Einführung von "Trump" auf der Solana-Blockchain sorgte für einen rasanten Anstieg des Handelsvolumens und machte das Netzwerk zum meistgenutzten der Welt. Innerhalb eines Tages erreichte der Marktwert des Memecoins über 14 Milliarden US-Dollar. Nur einen Tag später brachte Melania Trump ihre eigene Kryptowährung namens "Melania" auf den Markt, die ebenfalls beeindruckende Handelszahlen vorweisen konnte.

Die beiden Memecoins verzeichneten gemeinsam ein Handelsvolumen von über 3 Milliarden US-Dollar und katapultierten die täglichen Gebühren von Solana auf ein Rekordniveau. Gleichzeitig erlebten dezentrale Börsen (DEX) wie Jupiter und Meteora eine Explosion an Aktivität, was zu temporären Verzögerungen in einigen Ökosystem-Apps wie Phantom führte.

Warum Solana Coin Ethereum ernsthaft herausfordert

Der Aufstieg von Solana hat eine alte Debatte neu entfacht: Kann Solana Ethereum überholen? Ethereum ist seit langem die dominante Plattform für Smart Contracts, doch Solana bietet eine schnellere und günstigere Alternative, die immer mehr Entwickler und Investoren anzieht.

Die Einführung hochkarätiger Projekte auf Solana, darunter die "Trump" - und "Melania"-Memecoins, ist ein Indikator dafür, dass sich die Wahrnehmung des Netzwerks verschiebt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

