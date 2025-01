Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

cornman schrieb 06.12.24, 15:39

Ich hab das Gefühl, Du hast das immer noch nicht ganz verstanden. Oder willst es auch einfach nicht verstehen.



Die Value Investoren sagen nicht, dass es nicht möglich ist, damit "Geld verdienen zu können". Sondern dass es spekulativ (und/oder unmoralisch ist). Das ist etwas ganz anderes. Das kann sich gerne gut entwickeln und hoch gehen, denkst Du ein Scherzer-Aktionär ärgert sich, dass Geld reinkommt!? Der Punkt ist, dass es spekulativ ist und das macht keinen guten Ruf, also so denken zumindest viele Value Investoren.



Du klingst wie jemand der im Lotto gewonnen hat und denen die nicht Lotto spielen jetzt erzählt, dass sie dumm sind. Wobei sie rational richtig handeln und nicht der Lotto-Spieler, egal ob der gewinnt oder nicht (von Ausnahmen abgesehen, wenn die Lotto-Regularien dem Spieler einen Vorteil geben, sowas gab's hin und wieder).



Betrug ist übrigens ein großes Wort. Ich sag: spekulativ und keinen gesellschaftlichen Nutzen, sondern versuchte Geldmacherei. Betrug ist etwas anderes.



Und weiterhin frägt man sich, warum Du das hier ständig breittrittst. Es ist doch alles dazu gesagt. Auch die, die es ablehnen, haben klar gesagt, dass es sein kann, dass es finanziell erfolgreich sein wird. Das hat m.W. niemand je abgestritten. Ob der Kurs jetzt also nach oben oder unten geht, ändert gar nichts. Du kannst dich bestätigt fühlen und es deshalb hier kundtun, aber das ändert nichts für diejenigen, die es als spekulativ ablehnen.



Meine Frage wäre eher, was Dich überhaupt dazu bringt, hier zu posten. Wenn Du so davon überzeugt bist, warum kaufst Du keine peaq-Token oder smart equity etc.? Die Meinungen sind bereits ausgetauscht, ich sehe nicht, wo für Dich oder andere hier der Mehrwert von weiteren Posts diesbezüglich hier sein sollte.