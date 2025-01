Ölpreise erholen sich leicht von deutlichen Kursverlusten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert. Nur zeitweise konnten sich die Notierungen nach kräftigen Verlusten vom Vortag deutlich erholen, bevor sie frühe Gewinne wieder größtenteils abgeben mussten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März stieg zuletzt um 33 Cent auf 77,41 Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden 73,47 Dollar gezahlt und damit 30 Cent mehr als am Vortag.

Zu Beginn der Woche waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten. Auslöser war nach Einschätzung von Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin der Commerzbank, ein Ausverkauf von Technologieaktien, der die Risikoaversion an den Finanzmärkten zeitweise deutlich ansteigen ließ. Dies hatte auch die Ölpreise mit nach unten gezogen.