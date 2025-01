Givaudan – dufte Seitwärtsrenditen mit Aromen

Der Schweizer Aromen- und Dufthersteller Givaudan (CH0010645932) hat vergangene Woche glänzende Ergebnisse vorgelegt. Erstmals in der Konzerngeschichte wurde beim Gewinn die Marke von 1 Mrd. Schweizer Franken geknackt – ein Plus von 22,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2023. Die EBITDA-Marge wuchs von 22,4 auf 24,5 Prozent; der Free Cash Flow entspricht starken 15,5 Prozent des Umsatzes von 7,4 Mrd. Schweizer Franken; entsprechend wird die Dividenden um 2 auf 70 Franken erhöht. Der Weltmarktführer (mit einer Marktkapitalisierung von 38,5 Mrd. Euro vor IFF International Flavors & Fragrances mit 20,9 Mrd. Euro und Symrise mit 13,9 Mrd. Euro) profitierte von Sparmaßnahmen und einem starken Geschäft mit Luxusparfums sowie Inhaltsstoffen für Snacks, Getränke und Milchprodukte. Zum Ergebnis konnten alle Segmente und Regionen beitragen; eine Jahresprognose gibt es wie gewohnt keine. Die Aktie gab trotz der brillanten Zahlen nach, wer die Gelegenheit zum Einstieg nutzen will, kann sich mit Zertifikaten einen Sicherheitspuffer verschaffen.

Aufgrund es resilienten Geschäftsmodells sind die Volatilitäten bei Givaudan vergleichsweise niedrig – daher müssen die Caps leicht aus dem Geld gewählt werden, um attraktive Renditen und Puffer zu kombinieren.