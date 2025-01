Netflix mit Rekordwachstum an Neukunden

Netflix (ISIN US64110L1061) hat es im vierten Quartal mit Live-Sportübertragungen – so zog etwa der Boxkampf von Jake Paul und Mike Tyson 60 Mio. Haushalte an – und der zweiten Staffel des Blockbusters „Squid Game“ geschafft, das größte Kundenwachstum der Firmengeschichte zu generieren. Der Streaming-Dienstleister gab vergangenen Dienstag bekannt, dass in den vergangenen drei Monaten 18,9 Mio. neue Abonnenten gewonnen wurden, was einem Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Zudem wurden Preiserhöhungen für US-Abonnements in Höhe von 1 bis 2 US-Dollar pro Monat angekündigt und die Umsatzziele für 2025 leicht angehoben. Die Aktie konnte im nachbörslichen Handel mehr als 13 Prozent zulegen. Wer auf Allzeithoch lieber mit Puffer agiert, könnte zum Zertifikat greifen.

Discount-Strategie mit 9,7 Prozent Puffer (Juni)