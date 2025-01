Tesla verfehlt Analystenerwartungen

HeikoEll schrieb 23.01.25, 09:49

Fakten zum Thema Stargate als kursrelevante Info:



Nur mal vorab an die Alzheimer-Kranken und Gedächtnisverlust-Trainierten!



Seit Trumps Sieg ist der Wert von Tesla in der Spitze um sage und schreibe 773.000.000.000 USD gestiegen, bis gestern immer noch 557 MRD USD, das wiederum ist der Wert von BYD und Toyota zusammen!



Seit Donald Trumps Wahlsieg hat es fundamental nicht eine einzige wertsteigernde Info gegeben, keine….. außer dass Musk wieder einmal zum angekündigten Roadstar gelogen hat, das avisierte Jahresziel klar verpasst, Rechtsstreit per Vergleich verloren, keine FSD-Zertifizierungs-Anträge etc!



Alle, die meinen, dass der Anstieg seit 240 USD gerechtfertigt ist, haben sich ja sicher etwas dabei gedacht!



Eines haben sie sicher nicht gedacht; dass bei dem ersten bekannt gegebenen Großprojekt es sich um ein KI-Projekt handeln würde, strahlend SAM ALTMANN neben DONALD TRUMP grinsend der Verkündung zu hört und klein Elon nicht dabei ist!



Auch wenn es die Fan-Boys nicht verstehen wollen; wenn alleine der Trump-Sie 773 MRD USD Kurssteigerung wert ist, war gestern die Stargate-Verkündung ohne Elon Musk mindestens 200 MRD USD wert oder in Kursabschlag von 62 USD…..



Klingt komisch, ist aber so!