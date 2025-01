Schwieriges Jahr für Schokoladenhersteller Ritter Sport

WALDENBUCH (dpa-AFX) - Der Schokoladenhersteller Ritter Sport ist im Jahr 2024 trotz schwieriger Rahmenbedingungen nach eigenen Angaben gewachsen. Der Umsatz betrug 605 Millionen Euro nach 561 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Familienunternehmen in Waldenbuch bei Stuttgart mitteilte. Konkrete Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht. Die Ertragslage sei aber nicht zufriedenstellend. Hintergrund war unter anderem der hohe Kakaopreis.

Die Exportquote stieg auf über 60 Prozent. Ein Plus beim Umsatz wurde in wichtigen Auslandsmärkten wie Großbritannien, Italien und Österreich sowie außereuropäischen Märkten wie den USA und China erzielt. Zum Markt in den USA formulierte Geschäftsführer Andreas Ronken ehrgeizige Ziele: "Wir wollen in fünf bis sechs Jahren dort eine führende Marktposition erreicht haben und unter den Top fünf sein." Dazu wurde eine Vertriebstochter gegründet.