Der Aktionärstag 2019 in Kulmbach

Das Themenspektrum auf dem Aktionärstag 2019 deckte so gut wie alle Bereiche der privaten Geldanlage ab. Was können Anleger vom Börsenjahr 2020 erwarten? Wie geht es mit Gold weiter? Was sind neben automomen Fahren und Elektromobilität die aktuellen Trends aus dem Silicon Valley? Wie verdient man entspannt Geld an der Börse? Was ist von Krytowährungen und Blockchain zu erwarten? - Nur einige der zentralen Fragen, denen bekannte Keynote-Speaker wie Heiko Thieme, Mario Herger, Christoph Eibl und Max Lautenschläger nachgingen. Mit den DER AKTIONÄR-Redakteuren Markus Bussler, Alfred Maydorn, Thomas Bergmann, Dennis Riedl und dem Börsenpunk Jochen Kauper konnten die Teilnehmer im Anschluss an die Vorträge noch intensiv ins Gespräch kommen. Ein kleiner Rückblick auf einen gelungen Tag!

