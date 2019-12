Match my Trade - 80 Prozent Plus im Finale!

In unserer letzten Ausgabe Match My Trade wollen aber noch einen finalen Trade absetzen, den wir allerdings nicht mehr gemeinsam auflösen werden. Die Community ist auf jeden Fall sehr bullish unterwegs und einige Teilnehmer können sich sogar ein neues Allzeit-Hoch noch vor Weihnachten vorstellen. Wichtiger Programm-Punkt in unserem Finale: Der Gewinner des Jahres-Abos vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR wird gekürt. Und nachdem die Sendung ohne die vielen treuen Mit-Fieberer nichts wäre, verlosen wir noch ein paar "Trostpreise." Unbedingt reinschauen heute!

An dieser Stelle auch nochmal ein großes Danke an alle, die Woche für Woche mit abgestimmt haben und die Sendung so erst möglich gemacht haben!