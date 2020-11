Warum die Politik die KRISE ausnutzt! (Schuldenunion)

Die EU ist leider eine Historie von Vertragsbrüchen. Zuletzt wurde die Vergemeinschaftung der Schulden, die in den EU-Verträgen von Maastricht ausgeschlossen wurde, unter dem Deckmantel von Corona doch eingeführt.

Laut Finanzminister Olaf Scholz soll dies auch nicht temporär begrenzt sein, sondern so bleiben und das obwohl Kanzlerin Angela Merkel immer wieder gesagt hat, dass es mit ihr niemals Eurobonds und eine Schuldenunion geben wird. Wieder einmal wurden wir dreist angelogen und wieder einmal hat man eine Krise geschickt genutzt um uns vor vollendete Tatsachen zu stellen. Was das für uns alle bedeutet und für eure Geld erfahrt ihr heute in einer neuen und wichtigen Folge “finanzielle Intelligenz”.