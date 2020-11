Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Warum DU jetzt antizyklisch handeln solltest! (Edelmetalle) Wie steht es um Gold und Silber? Wie weit geht die Korrektur noch? Soll man jetzt noch in Edelmetalle einsteigen oder nachkaufen? Oder ist es schon zu teuer? Wie sind meine Preisziele für Gold und Silber für 2021? All eure Fragen beantworte ich in einem neuen Video finanzielle Intelligenz.