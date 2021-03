Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Siemens Energy. Die Aktie rückt in die Topliga der Deutschen Börse auf und ersetzt im DAX ab 22.3. den Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa an 2. Stelle. Die Airline hat Zahlen für das Corona-jahr 2020 vorgelegt. Der Umsatz brach um 63 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro ein. Unterm Strich stand am Ende ein Nettoverlust von satten 6,7 Milliarden Euro. Für das Jahr 2021 zeigte sich CEO Carsten Spohr zumindest etwas zuversichtlicher.