Der BHP-Chef Andrew Mackenzie kommentierte das aktuelle Umfeld und sagte gegenüber "BBC Radio 4", dass das Minenunternehmen Teil des globalen Handel seins, insbesondere in China, wohin es Eisenerz und andere Rohstoffe liefert. Mackenzie bestätigte, dass die Nachfrage "etwas nachgelassen hat, aber bis zu einem gewissen Grad haben die Impulse, die China in seine Wirtschaft gesetzt hat, um einige der potenziellen und realen Auswirkungen des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten entgegenzuwirken, tatsächlich zu einer erhöhten Nachfrage nach unseren Produkten geführt". In erster Linie geht es um die Nachfrage nach Kupfer, Eisenerz und Kohle.

Laut Mackenzie gibt es eine deutliche Nervosität auf den Rohstoffmärkten. Er sagte, er erwarte nicht, dass die chinesische Stahlnachfrage im nächsten Jahr steigen wird, da die Infrastrukturausgaben bereits konstant sind und die Konjunktursignale aus den Industrieländern nachlassen. Er verwies auch auf den zunehmenden Kostendruck, der sich sowohl bei Erdöl als auch bei der Kohleabteilung von BHP in Queensland bemerkbar mache.

BHP kündigte am Dienstag eine 78-Cent-Dividende an, was bedeutet, dass es 3,9 Milliarden US-Dollar zusätzlich zu den bereits angekündigten 17 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr, das im Juni endete, an Investoren ausgeschüttet wird, so "Reuters". "Als BHP-Aktionär darf man nicht zu enttäuscht sein. Es war ein großartiges Jahr für das Unternehmen, sie haben viel Geld verdient", sagte Brenton Saunders von der Pendal Group in Sydney.