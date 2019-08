Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 31.07. hat sich einiges getan. Die zwischenzeitlich von Kinross Gold veröffentlichten Q2-Daten und die starke Vorstellung des Goldpreises machten der Aktie Beine. Aktuell ist aber eine Konsolidierung zu beobachten, die nach der fulminanten Aufwärtsbewegung allerdings nicht überraschen sollte.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung vom 31.07. beendeten wir mit „[…]Die Aktie hat die Chance, die 4,50 US-Dollar zu überwinden. Hierzu müssten aber sowohl die FED als auch die Qualität der Zahlen mitspielen. Die Bewegung ist aktuell überkauft, was sie wiederum anfällig für Rücksetzer macht. Vor diesem Hintergrund ist auf die 4,00 US-Dollar und vor allem auf den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 3,80 US-Dollar zu achten.“

Und wie die Aktie die Chance nutzte und die 4,50 US-Dollar pulverisierte! Erst im Bereich von 5,15 US-Dollar kam der Aufwärtsimpuls zum Stehen. Die Investoren nahmen die Zahlen sehr wohlwollend zur Kenntnis. Der kanadische Goldproduzent konnte die Erwartungen des Marktes hinsichtlich seiner Umsatz- und Gewinnentwicklung im Juni-Quartal übertreffen. Die starke Entwicklung des Goldpreises war ein weiterer Katalysator.

Mittlerweile ist die Aktie wieder etwas zurückgekommen und notiert unterhalb von 5,0 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht sind vor allem die 4,50 US-Dollar nun von Relevanz. Solange sich die Konsolidierung oberhalb des ehemaligen Widerstands abspielt, sehen wir die Voraussetzungen für die rasche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung als intakt an. Unter bullischen Aspekten wäre auch ein Test der 4,00 US-Dollar noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen… Um weitere Bewegungsziele auf der Oberseite abzuleiten, haben wir einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Sollte es erneut über die 5,15 US-Dollar (letztes Bewegungshoch) gehen, so könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 5,80+ US-Dollar (markantes Hoch aus dem Jahr 2016) ausdehnen…

Kurzum: Mit den Zahlen konnte Kinross Gold überzeugen. Sollte das Umfeld (robuste Gold- und Silberpreise) intakt bleiben, wovon wir Stand heute ausgehen, könnte die Aktie die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Die Demarkationslinie für das bullische Szenario ist aus unserer Sicht bei 4,00 US-Dollar zu ziehen.