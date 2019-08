NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Händler nannten die weiter freundliche Grundstimmung an der Wall Street als Grund. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Staatsanleihen sei daher etwas schwächer gewesen.

Außerdem wurde auf die Erwartungen an die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank (Fed) verwiesen. Am Mittwochabend hatte das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung die hohen Markterwartungen von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr nicht bestätigt. Entsprechend waren am US-Anleihemarkt die Renditen etwas gestiegen.