In kürzester Zeit war es dem Management möglich, wichtige Vereinbarungen über erhebliche Investitionen in den Bundesländern Arizona, Kalifornien, Washington sowie Michigan auf den Weg zu bringen.

Im Juli haben wir über unseren Musterdepotwert die Nabis Holdings Inc. erstmals ausführlich berichtet. Die kanadische Investmentgesellschaft konzentriert sich darauf, in qualitativ hochwertige Cash-Flow generierende und strategische Vermögenswerte in verschiedenen Bereichen des Cannabissektors zu investieren, dabei vor allem in US-Bundesstaaten, in denen es begrenzte Cannabislizenzen gibt - mit einem Fahrplan für eine globale Expansion.

Lesen Sie hier unsere erste Unternehmensvorstellung:

Das aufstrebende Unternehmen hat in kürzester Zeit millionenschwere Aktivitäten in mehreren US-Bundesstaaten auf die Beine gestellt. Da gibt es nicht viele Unternehmen, die mit einer solchen Intensität den Markt regelrecht aufrollen. Auf Grund einer äußerst erfolgreichen Kapitalmaßnahme über 35 Mio. CAD ist die Kasse prall gefüllt und mit der Erfahrung des hervorragenden Managements, konnten die hohen Erwartungen an das Unternehmen mehr als erfüllt werden.

Arizona:

Erst kürzlich unterzeichnete Nabis eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 100% des Kundenstammes eines Verkäufers von medizinischen Cannabis, der nach den Bestimmungen des Arizona Medical Marijuana Act lizensiert ist. Dazu zählt eine Großapotheke die in Phoenix über einen Patientenstamm von ca. 132.000 Personen verfügt. Alleine damit wurden in 2018 Umsätze von 8,7 Mio. US Dollar generiert. Die Bruttomarge betrug mehr als 50%. Für 2019 wird bereits eine Umsatzsteigerung auf etwa 9 Mio. US Dollar erwartet.