Wasserstoff: Jetzt übernehmen die Großkonzerne

Kaum ein Unternehmen im Umfeld von Energie und Transport kommt heute mehr am Wasserstoffthema vorbei. Seit der Gründung des Hydrogen Council 2017, an dem globale Konzerne aus Branchen wie Industriegase, Automobil, Tankstellen und Anlagenbau teilnahmen, ist einiges in Bewegung gekommen. Hier sind einige Beispiele:

So hat Linde (WKN: A2DSYC) nun mit Hydrogen FuelTech eine eigene Geschäftseinheit, die schnell im Bereich der Betankung expandieren will. Cummins (WKN: 853121) wiederum, der führende unabhängige Lieferant von Lkw-Motoren, hat sich mit dem Kauf von Hydrogenics in eine aussichtsreiche Position gebracht und bekundet nun Berichten zufolge auch noch Interesse an der Volkswagen (WKN: 766403)-Tochter MAN Energy Solutions. Diese hat ihrerseits einige interessante Schritte in Richtung Wasserstoff unternommen, darunter eine Beteiligung an H-TEC Systems, einem Lieferanten von Stacks und Elektrolyseanlagen, und ein Projekt mit Hydrogenious LOHC Technologies zur Entwicklung von neuartigen flüssigen Wasserstoffträgermaterialien.

Auch Bosch ist über das erste Halbjahr aufgefallen. Die Entwicklung der sogenannten Festoxid-Brennstoffzellentechnologie (SOFC) wird mit Ceres Power (WKN: A2NB49) vorangetrieben und beim Deal mit PowerCell Sweden (WKN: A14TK6) geht es um Brennstoffzellen-Stacks für die Automobilindustrie. In beiden Fällen will Bosch auf absehbare Zeit in die Großserie gehen. Dass Siemens (WKN: 723610) daneben nicht nur einige der leistungsfähigsten PEM-Elektrolyseure entwickelt, sondern im Juli auch den Aufbau eines Wasserstofftechnikzentrums in Görlitz ankündigte, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass nun geradezu ein Wettrennen entstanden ist.

Schaut man auf die andere Seite des Rheins, dann ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch in Frankreich sind zahlreiche Konsolidierungsschritte erfolgt und vom Ölkonzern Total (WKN: 850727) über Automobilzulieferer bis hin zu Versorgern wie ENGIE (WKN: A0ER6Q) drängen alle auf die ein oder andere Weise in den Wasserstoffmarkt. Weitere Beispiele lassen sich in Fernost finden.