Man könnte den Abschluss einer Finanzierungsrunde bei einem Rohstoff-Junior-Unternehmen leicht als Routine abtun. Bei Group Ten (TSX.V: PGE; FRA 5D32) liegt der Fall aber doch ein wenig anders. Wenn das Unternehmen jetzt meldet, dass die jüngste Kapitalrunde mit 2,45 Mio. CAD überzeichnet war, dann übertrifft dies die Erwartungen bei weitem. Es zeigt, dass die Qualität der Arbeit, die CEO Mike Rowley und sein Team auf dem Platin-Palladium-Nickel Projekt Stillwater West geleistet haben, von den Investoren anerkannt wird.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat Group Ten die historischen Daten, die es zum weltbekannten Stillwater Distrikt aus mehr als 40 Jahren Exploration gibt, akribisch zusammengetragen und überzeugend neu interpretiert. Die These lautet: Der Stillwater Distrikt in Montana könnte einen Typ von Lagerstätte beherbergen wie er bisher nur aus dem geologisch verwandten südafrikanischen Bushveld Distrikt bekannt war. Dort betreiben Anglo American und bald auch Ivanhoe großvolumige polymetallische Minen vom genannten Platreef Typ. Diese polymetallischen Minen gehören zu den profitabelsten weltweit. Group Ten ist die erste Gesellschaft, die den Bushveld-Ansatz konsequent auf Stillwater angewendet hat.