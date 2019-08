Die Korrektur hält die Aktie von Tilray in ihrem Würgegriff. Es ist eine erbarmungslose Abwärtsbewegung, die sich hier in den letzten Monaten etablierte. Um es noch einmal zu verdeutlichen: Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass die Aktie in Richtung 300 US-Dollar schoss. Letztendlich was dieses „Überschießen“ der Beginn einer mehr als beeindruckenden Korrektur. Aktuell hat der Wert wieder fast das Niveau erreicht, auf dem er vor etwas mehr als einem Jahr sein Börsendebüt feierte.