Herr Günther, 2016 haben Sie das Ruder bei Francotyp-Postalia (FP), dem führenden Hersteller von Frankiermaschinen, übernommen und mit der ACT-Strategie klare, aber auch ambitionierte Ziele ausgegeben. Zum Halbjahr haben Sie nun Ihre Umsatzprognose für 2019 angepasst, ist FP vom Wachstumskurs abgekommen?

Unsere Wachstumsstory auf Basis unserer ACT-Strategie ist in Takt. Unsere Strategie ist langfristig, auf mehrere Jahre angelegt. Mit dem A, also dem Angriff im Kerngeschäft, sind wir weiter gut unterwegs; wir konnten unseren weltweiten Marktanteil im ersten Halbjahr 2019 erneut ausbauen und das schon seit nunmehr 13 Quartalen. Auch das C, die Customer Journey, schreitet voran, denn wir entwickeln neue Lösungen für die digitale Welt unserer Kunden. Und mit dem „T“ transformieren wir FP in ein dynamisches Wachstumsunternehmen im Bereich des Internet-of-Things (IoT). Gleichzeitig arbeiten wir mit unserem Projekt JUMP daran, als FP noch schneller und effizienter zu werden. Das alles machen wir gleichzeitig; wir hatten uns für 2019 mehr erhofft, nicht zuletzt hat uns hier auch die allgemeine konjunkturelle Eintrübung belastet, aber wir werden auch 2019 wachsen und beim Ergebnis deutlich zulegen.

Trotz einer Anpassung der Umsatzerwartung haben Sie das EBITDA-Ziel für 2019 bei „stark steigend“ belassen, wird FP also profitabler?

Ja, auch das! Profitabilität steht in allen Bereichen im Fokus, daher haben wir im ersten Halbjahr 2019 auch ganz bewusst auf Umsatz in unserem sehr wettbewerbsintensiven und margenschwachen Mail Services Geschäft verzichtet. Dies hat ganz wesentlich zu dem Umsatzrückgang beigetragen, das Ergebnis gleichwohl kaum belastet. In der zweiten Jahreshälfte wird aber auch das Mail Services Geschäft wieder deutlich mehr zum Umsatz und Ergebnis beitragen. Die Profitabilität werden und wollen wir aber im ganzen FP-Konzern weiter erhöhen. JUMP ist hier unser wichtigstes Projekt. Ein Projekt, mit dem wir noch agiler werden. Denn die neue FP braucht neue, einfache Strukturen – und das weltweit. JUMP hat bereits in den vergangenen Monaten für nachhaltige Kosteneinsparungen gesorgt – wir werden damit Jahr für Jahr auch immer profitabler.