Bitcoin - StandOrtBestimmung

Heute gibt es die Zusammenfassung und Standortbestimmung für den Bitcoin am Sonntag und den Ausblick für die kommende Woche. Dazu erhaltet Ihr die Verhältnismäßigkeiten einzelner Bewegungsgrade untereinander, seit dem Start der Konsolidierung am 26. Juni 2019. Dadurch ergibt sich ggf. Aufschluß für die weitere Entwicklung. Die erwähnten Szenarien sind derzeit noch nicht bestätigt und genau auf diese Bestätigung sollte m.E. noch abgewartet werden, bevor man sich entsprechend positioniert.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de