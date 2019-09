Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1028 (07:23 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.1016 im fernöstlichen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 106.87. In der Folge notiert EUR-JPY bei 117.86. EUR-CHF oszilliert bei 1.0906.



Kanzlerin Merkel in China:



Kanzlerin Merkel stellte bei ihrem Besuch in China Forderungen auf und mahnte in einem konzilianten Ton.



China soll laut Bundeskanzlerin Merkel



• mehr internationale Verantwortung übernehmen. China habe als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat eine besondere Rolle und müsse immer auf friedliche Lösungen hinwirken, so im Disput um Inseln in den Seegebieten im südchinesischen Meer und in der Verantwortung für die Freiheit der Seewege.

• Sie hob auch die Verantwortung Chinas im internationalen Handel hervor. So werde es Diskussionen geben müssen, ob China weiter als Entwicklungsland eingestuft werden könne, wenn es technologisch in vielen Bereichen bereits führend sei.

• Außerdem bemühe sich China zwar beim Klimaschutz, sei aber der weltgrößte Emittent von Treibhausgasen und der Ausstoß wachse weiter.

• Merkel empfahl, dass China seine Energieversorgung noch schneller auf erneuerbare Energie umstellt.

• Merkel mahnte die Bereitschaft zu einer internationalen Verantwortung über die Ethik von Technologie und im Umgang mit Daten an.

Unsere Einlassungen lauten wie folgt:

• Ja, mehr internationale Verantwortung ist als Forderung Ziel führend. Peking lebt diese Verantwortung bereits in vielen Fragen, ob bei dem Atomabkommen mit dem Iran, ob als Mediator in der Nordkoreafrage oder in dem Konflikt Indien/Pakistan. Auch der Aufbau der Infrastruktur mit dem Projekt „One Belt –One Road“ eröffnet in den Ländern vor Ort wirtschaftliche Perspektiven. Das verringert auf Sicht Armut und Armutsmigration. Lösen die USA mit ihrer Regime-Change Politik nicht maßgeblich Armut und Armutsmigration aus? Die Volksrepublik China ist nicht militärisch aktiv nach dem Muster der USA losgelöst von internationalem Recht. In der Frage des südchinesischen Meeres ergibt sich eine ähnliche Konstellation wie für Russland. Die Frage an die Leser lautet: Gibt es dort eine Einkreisungspolitik durch die USA? Eine zweite Frage könnte lauten: Warum heißt das Meer eigentlich „Südchinesisches Meer“ …