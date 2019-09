Palladium mit neuem Allzeithoch. Mögliche Streiks könnten zur Angebotsverknappung führen.

Davon sind Gold und Silber noch ein Stückchen entfernt. Das Edelmetall Palladium erreichte am gestrigen Handelstag ein neues Allzeithoch bei 1.623 US-Dollar je Feinunze. Mögliche Streiks in der südafrikanischen Bergbauindustrie, die zu einer Angebotsverknappung führen könnten, wurden als Grund für die steigenden Kurse genannt. Zum Wochenschluss fällt der Palladiumpreis von seinem Rekordhoch etwas zurück und notiert gegen 17:15 Uhr MESZ unter der 1.600 US-Dollar Marke bei 1.598 US-Dollar. Palladium wird unter anderem in Autokatalysatoren verwendet. In diesem Jahr hat sich das Edelmetall bereits um 28 Prozent verteuert und könnte im Zusammenhang mit einer Zunahme von globalen Unsicherheiten in Richtung 1.700 US-Dollar je Feinunze steigen.

