Kann die Wirecard-Aktie ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Wegen ihrer hohen Kursschwankungen eröffnete die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) auch in den vergangenen Wochen risikobereiten Anlegern hervorragende Tradingchancen. War die Aktie noch am 15.8.19 zeitweise um 131 Euro zu bekommen, konnte sie am 9.9.19 um 21 Prozent teurer bei 159 Euro verkauft werden. In den vergangenen Tagen ging es mit dem Aktienkurs wieder leicht nach unten.

Die zukünftige Kooperation mit UnionPay, der einzigen Kreditkartengesellschaft Chinas, soll für kräftige Zuwächse beim Zahlungsdienstleister sorgen. Auch die neuerlichen Kaufempfehlungen von Kepler Cheuvreux und der Baader Bank mit Kurszielen von bis zu 230 Euro könnten den Aktienkurs wieder auf alte Höhen ansteigen lassen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 165 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.