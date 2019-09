WIEN (dpa-AFX) - Nach neun Handelstagen in Folge ist es am Dienstag an der Wiener Börse wieder abwärts gegangen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,22 Prozent auf 3045,47 Punkte. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich verhalten.

Bereits am Vortag hatten am Samstag durchgeführte Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien für einen heftigen Ölpreisanstieg und Unsicherheit an den Aktienmärkten gesorgt. Am Dienstagnachmittag kam es am nun zu einer Gegenbewegung: Die Ölpreise lagen zuletzt knapp fünf Prozent im Minus.