Anlässlich des Verdachts auf Anlagebetrug im Fall PIM Gold fragte unser Leser drzymalla1: „Welche Goldvermittler sind denn in Deutschland seriös? Man kann ja nicht ständig ins Goldlager zur Kontrolle fahren?!“ - Wir, die wallstreet:online-Redaktion, haben die wichtigsten Erkennungsmerkmale, wie man seriöse Goldhändler erkennen kann, zusammengetragen:

„Gold in physischer Form ist ein liquide gehandelter Commodity, für den es in allen Ausprägungen (verschiedene Münzen und Barren) sehr gut vergleichbare Marktpreise gibt. Eigentlich muss das Produkt daher nicht ‚vertrieben‘ werden, die Kunden werden durch marginale Preisdifferenzen angelockt“, ordnet Christoph Karl, stellv. Chefredakteur von Smart Investor, der wallstreet:online-Partner-Redaktion, den Rohstoff Gold als „Handelsware“ ein. So lautet der wichtigste Tipp für Kunden von Goldhändlern: Seriöse Goldhändler verkaufen nie zu Preisen, die deutlich unter dem aktuellen Kurs liegen! Niemand hat Geld zu verschenken.