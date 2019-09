Keine Einigung bei Gasgesprächen Russlands mit der Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben am Donnerstag bei Gesprächen unter Vermittlung der EU-Kommission noch keine Einigung über künftige Gaslieferungen erzielt. Anvisiert würden nun weitere Gespräche im Oktober, hieß es am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen in Brüssel.

Es geht um die Durchleitung russischen Erdgases durch ukrainische Pipelines Richtung Westeuropa, aber auch um Gas, das für die Ukraine selbst bestimmt ist. Die bisherigen Verträge laufen Ende des Jahres aus. Die EU-Kommission hatte Vertreter beider Länder eingeladen, deren Beziehungen wegen des Kriegs in der Ostukraine gespannt sind./vsr/DP/jha