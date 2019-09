Enthusiast Gaming größtes Gamingnetzwerk in den Vereinigten Staaten

Anzeige

Das Thema eSports ist längst keine Nischenbranche mehr, denn die Film- und Musikindustrie wurde von der Gamingindustrie bezogen auf die jährlichen Umsätze mittlerweile sogar überholt.

Quelle: Enthusiast Gaming Präsentation – Jährliche Umsätze 2019e gesamte Gaming-Branche

Mit einem prognostizierten Jahresumsatz für 2019 von 1,1 Milliarden USD ist die eSports-Branche das Nerd-Image inzwischen los, und auch in der Investmentszene ein ernst zu nehmendes Thema geworden.

Die kanadische ENTHUSIAST GAMING (TSX-V: EGLX / WKN: A2PRK5) feierte ihren Börsengang in Kanada bereits am 04. Oktober 2018. Nach einem Merger mit Luminosity Gaming (privat) erscheint das Unternehmen nun breiter aufgestellt und auf einem sehr guten Weg, sich ein großes Stück vom Markt des eSport Sektors zu schnappen.

Highlights:

Die gesamte Gaming-Industrie hat mittlerweile einen Markwert von rund 116 Milliarden USD, und ist damit größer als die Film- und Musikindustrie

Derzeit rund 450 Mio. Zuschauer bei eSports weltweit. Geschätzte Umsätze nur eSports in 2019: 1,1 Milliarden USD weltweit.

ENTHUSIAST GAMING: rund 85 Gaming Websiten, 900 YouTube Channels, rund 150 Mio. Zuschauer monatlich

An 8 professionellen eSports Teams beteiligt. Mehr als 50 Gaming-Influencer mit einer Reichweite auf social media von rund 60 Mio. Menschen.

Rund 30 Milliarden (!) Werbeaufrufe pro Monat

Veranstaltet größte Videospielmesse in Kanada. Im Jahr 2018 rund 55.000 Besucher

Umsatz im Jahr 2017: 3,5 Mio USD. Umsatz im Jahr 2018: 11 Mio. USD (rund 22 Mio. USD nach aktuellem Merger).

Seit IPO im Oktober 2018, sind die monatlichen Besucherzahlen auf allen Plattformen um 100% auf 150 Mio. gestiegen

Aggressive Akquisitionen: Seit Börsengang 10 Partnerschaften oder Zukäufe

EGLX will rasant wachsen: Durch Abo-Modelle, Zukäufen, direkten Verkäufen, sowie strategischen Partnerschaften



Rund 63% des Gesamtumsatzes erzielt Enthusiast durch Werbeeinnahmen. Hier erreicht man über sein Netzwerk von mehr als 900 YouTube Kanälen und 85 Gaming-Websiten mitsamt 50 eSports Influencern mehr als 150 Mio. verschiedene Nutzer pro Monat. Ausserdem ist auch die Luminosity Gaming seit dem jüngsten Merger ein Teil von Enthusiast. Luminosity und EGLX vereinen professionelle eSports-Teams, die wiederum Einnahmen aus Sponsoring und Turnierpreisgeldern erzielen. Im Grunde also nicht so viel anders wie bei traditionellen Sportarten.

Derzeit besitzt man Anteile an 8 verschiedenen eSports Teams, darunter das führende eSports-Team in der Overwatch Liga, dem neu gegründeten Call of Duty-Team aus Seattle und den Vancouver Titans. Die Zusammenarbeit mit den Vancouver Canucks (bekanntes NHL Eishockey Team) und der Rogers Arena in Toronto ergeben ständig neue Möglichkeiten für Sponsoren eine neue Zielgruppe zu erschließen.

Laut Unternehmensangaben veranstaltet Enthusiast Gaming mit der EGLX (Enthusiast Gaming Live Expo), die jährlich über 55.000 eSportlern und Gästen anzieht, die größte Videospielemesse in Kanada.

Der Umsatz des Unternehmens konnte von 3,5 Mio. CAD im Jahr 2017 um 325% auf 11 Mio. CAD in 2018 zulegen – pro-forma waren es nach Fusion sogar 22 Mio. CAD.

Laut seinem aktuellen Research vom 19. September errechnet das kanadische Brokerhaus Canaccord ein Kursziel für EGLX (Enthusiast Gaming) von 3,60 CAD (kanadische Dollar). Der letzte Kurs bei Erstellung dieses Reports lag bei 2,02 CAD. Ein Performance-Potential von 78%.

Enthusiast Gaming größtes Gamingnetzwerk in den Vereinigten Staaten

Gestern am 25. September gab das Unternehmen bekannt, dass man lt. Comscore (einem führenden Drittunternehmen für Medienmessung und –analyse) offiziell zum größten Online-Informations-Netzwerk der Gamingbranche in den Vereinigten Staaten ernannt wurde.

Comscore zählt bei den nordamerikanischen Werbefirmen zu den am meisten genutzten Anbietern von Kennzahlmessungen, die im Vorfeld einer Kaufentscheidung konsultiert werden. Nachdem der internationale Gaming-Markt dramatisch wächst, ist Enthusiast Gaming bestens positioniert, um neue Umsatzchancen zu erschließen und von dem höheren Kaufkraftzufluss zur Gamingbranche zu profitieren, so heißt es.

Die Anzahl an Views, die Enthusiast Gaming mit seinem aus Webseiten und YouTube-Kanälen bestehenden digitalen Mediennetzwerk über Desktops, mobile Geräte und Videoplattformen generiert, liegt nun um 10 % über jener des zweitbesten Mitbewerbers in der Kategorie Gaming Information. Dabei sind hier auch führende Seiten und Netzwerke wie TWITCH.TV, IGN Entertainment und GameSpot vertreten.

"Wir von Enthusiast Gaming haben das Ziel, das weltweit größte Netzwerk in der Gamingbranche zu schaffen. Diese Validierung eines vertrauenswürdigen Drittunternehmens zeigt ganz deutlich, dass unsere Strategie funktioniert. Der Fokus unserer Strategie besteht letztlich darin, den Spielern über unser Netzwerkangebot und mit Unterstützung der führenden E-Sport-Teams und Gestalter von Inhalten ein interaktives Spielerlebnis zu bieten“,

erklärt Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming.

„Die Werbebranche hat erkannt, dass Markenunternehmen ihre Kunden in unserem Netzwerk finden können und wir sind nun in der Lage, attraktive, maßgeschneiderte Werbeprogramme für diese Marken zu entwickeln. Enthusiast Gaming verfügt einerseits über die erforderliche Größe und bietet den Marketingunternehmen andererseits eine kostengünstige Lösung, um ihr Publikum zu erreichen.“

Die Pressemeldung im Original können Sie hier einsehen: https://www.enthusiastgaming.com/enthusiast-gaming-verified-as-largest ...

Was ist eSports?



Unter eSports (elektronischer Sport) versteht man im Allgemeinen das organisierte, wettkampfmäßige Spielen von Videospielen. Zu den bekanntesten eSports-Spielen gehören CS:GO, Dota 2 und League of Legends. Marktforscher prognostizieren für das Jahr 2022 ein weltweites Marktvolumen im Bereich eSports von rund 1,79 Milliarden US-Dollar.

Wachsende Zuschauerzahlen



Die Anzahl der Personen, die sich zumindest gelegentlich eSports-Events anschauen, belief sich im Jahr 2018 auf rund 395 Millionen weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Zuschauerzahl bei 335 Millionen gelegen hatte, entspricht dies einem Zuwachs um 18 Prozent. Für das Jahr 2022 wird eine eSports-Zuschauerzahl von 644 Millionen prognostiziert.

Quelle: Newzoo.com

Gigantische Umsätze und hohe Wachstumsraten

Der weltweite Umsatz im eSports-Markt belief sich im Jahr 2018 auf 865 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem Umsatzerlöse in Höhe von 655 Millionen US-Dollar erzielt werden konnten, entspricht dies einem Anstieg um 32 Prozent. Im Jahr 2019 sollen die Umsätze dann weltweit erstmals auf über eine Milliarde US-Dollar steigen. Laut Quelle beziehen sich die Daten auf die Erlöse in den Bereichen Merchandising & Ticketverkäufe, Sponsoring, Medienrechte, Werbung und Game-Publisher-Gebühren.



Quelle: Newzoo.com

Neben den Zuschauerzahlen wachsen also auch die Umsätze im weltweiten Esport-Markt seit Jahren stetig. Das organisierte und wettkampfmäßige Spielen von Videospielen findet also immer größere öffentliche Beachtung. Im Jahr 2019 sollen die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit eSports erstmals auf über eine Milliarde US-Dollar steigen.



Steigende Preisgelder



Und auch die Preisgelder bei Turnieren steigen immer weiter. Mittlerweile liegt das Preisgeld bei großen eSports-Turnieren regelmäßig im siebenstelligen Bereich. Vor allem das Spiel Dota 2 des Spielepublishers Valve stellt jährlich mit der Turnierreihe „The International“ neue Rekorde auf: Beim Turnier „The International 2019“ ging es um ein Gesamtpreisgeld von rund 34,3 Millionen US-Dollar.

Untenstehend sehen wir einen Chart zu Enthusiast Gaming in kanadischen Dollar seit Börsengang im Oktober 2018. Der Kurs ist bereits um den Merger mit Luminosity bereinigt.

Die letzte Kapitalerhöhung vor dem Börsengang fand bei 1,25 CAD statt, was Merger-bereinigt 2,40 CAD entspricht. Die letzte Wandelschuldverschreibung welche im Juni 2019 ausgegeben wurde, hat einen rechnerischen Kurs von 3,60 CAD. Der letzte Kurs von EGLX bei Erstelllung dieses Reports liegt bei 2,02 CAD was umgerechnet 1,39 EUR entspricht.



Quelle: Canaccord



MANAGEMENT

Das Management und Insider halten zusammen rund 26,3% aller Aktien von EGLX.

Adrian Montgomery, CEO und Director: In der Entertainment Branche ein bekanntes Gesicht. Arbeitete in der Vergangenehit mit der NFL und dem internationalen olympischen Komitee zusammen. War CEO bei Canucks Sports and Entertainment, einer der größten Sport und Unterhaltungsunternehmen Kanadas sowie Inhaber der Vancouver Canucks (NHL).

Menashe Kestenbaum, President und Director: Bereits im Alter von 13 Jahren begann Menashe seine Karriere im Videospielsektor. Damals schrieb er seinen ersten Artikel für IGN, eine der größten Gaming-Websiten weltweit. Im Jahre 2011 launchte er seinen ersten Gaming Blog mit dem Namen Nintendo Enthusiast. Er selbst leitete Gaming-Websiten mit denen er 2 Mio. Leser gewinnen konnte und beschäftigte 84 Mitarbeiter.

Steve Maida, President esports und Director: Gründer von Luminosity Gaming. Steve hat ein sehr gutes Auge für Talente. Er entdeckte und verpflichtete den bekannten "Ninja" (Tyler Blevins) im Jahre 2017 und stellte ein Top eSports-Team zusammen. Insgesamt über 15 Jahre Erfahrung im Sektor.

Francesco Aquilini, Chairman: Kanadischer Investor und Phlanthrop. Mitbesitzer und Chairman des NHL-Teams Vancouver Canucks. Durch seine Firma Aquilini Investment Group hat er tiefreichende Kontakte in Vancouver und darüber hinaus.



Weiterführende Informationen zu Enthusiast Gaming erhalten Sie direkt auf der Unternehmenswebsite: https://www.enthusiastgaming.com/



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad



+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +

Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, sichern Sie sich 20% Preisvorteil, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 166% mit TerraX Minerals in 4 Monaten

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 193% mit Wealth Minerals in 4 Monaten

• + 194% mit Almaden Minerals



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

Für den Sonderpreis von 99 EUR erhalten Sie drei Monate (12 Ausgaben) lang exklusiven Zugang zu den weltweit besten Aktienchancen von stockreport.de, und sparen dabei 20% gegenüber dem normalen Preis für das Jahresabo.

SONDERAKTION: 3 MONATE VORTEILSABO FÜR 99 EUR

+ + + SIE SPAREN 20% + + +



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/vorteilsabo/

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.stockreport.de/impressum.asp

Mit besten Grüßen

Daniel Schaad