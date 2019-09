Die Aktie des britischen Ölkonzerns verpasste es kürzlich, eine wichtige Weichenstellung zu vollziehen und der Ende August initiierten Erholung weitere Relevanz zu verleihen. Letztendlich blieb dem Wert der signifikante Sprung über die Zone 5,25 GBP verwehrt. Knapp darüber verlief die 200-Tage-Linie. Ein bullisches Kreuzen dieser Linie hätte die Comeback-Ambitionen unterstrichen.

Doch auch Dividendenperlen (wie BP es nun einmal eine ist) haben es nicht leicht. Mit den bröckelnden Ölpreisen begann auch der Aktienkurs zu bröckeln. Dennoch kann man der Aktie eine interessante charttechnische Konstellation attestieren.

Mit dem im August vollzogenen Test der 4,85 GBP und der sich anschließenden Erholung könnte eine große Doppelbodenformation in den nächsten Wochen nun Form annehmen. Um dieses Szenario weiter zu befeuern, muss aber noch was auf der Oberseite passieren. In erster Linie muss die Zone 5,25 / 5,35 GBP übersprungen werden. Hier hat sich ein veritables Widerstandscluster aufgebaut. Neben wichtigen Horizontalwiderständen verlaufen in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie und die mittelfristige Abwärtstrendlinie.

Kurzum: Die aktuelle charttechnische Ausgangslage kann man wie folgt zusammenfassen: Über die Zone 5,25 / 5,35 GBP muss die Aktie, unter die 4,85 GBP darf sie nicht!