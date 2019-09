Peter Boockvar vertritt die These, dass kleinere US-Unternehmen mit der schlechteren Konjunkturlage etwas besser zurecht kommen werden als multinationale Konzerne die neben den USA in Asien, Europa und Lateinamerika tätig sind. Trotzdem werden auch kleine Unternehmen nicht immun gegen den Trend sein und von der Konjunkturverlangsamung betroffen sein. Der Finanzexperte Boockvar empfiehlt Anlegern zur Absicherung Gold , Silber und so genannte „Value Stocks“ (Value-Aktien).

Der US-Aktienmarkt könnte in der bevorstehenden Berichtssaison zu einem Minenfeld werden. So lautet der warnende Ausblick von Peter Boockvar, CIO bei Bleakley Financial Group, gegenüber CNBC. Nun setzen viele Anleger auf Value-Aktien. Was steckt hinter dem Trend?

Christoph Karl, Aktienexperte bei Smart Investor , berichtet im Gespräch mit wallstreet:online: „Die letzten Wochen haben tatsächlich so etwas wie eine Trendumkehr mit sich gebracht. In den USA wurden viele ehemalige Anlegerlieblinge verkauft, darunter Aktien wie Adobe, PayPal oder Microsoft. Statt auf diese tendenziell teuren Aktien begannen Anleger vermehrt auf Value-Titel zu setzen, vor allem auf günstige Zykliker.“

Auf die Frage, ob Value-Aktien auch für Anleger aus Europa eine Rolle spielen, sagte Karl: „Auch in Europa lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten. Wurden viele Zykliker wie etwa aus der Chemiebranche zuletzt massiv abgestraft, deutet sich nun eine Trendwende an. Typischerweise ist eine solche Entwicklung zu beobachten, wenn die Konjunktur dreht. Noch stimmen diverse Indikatoren diesbezüglich allerdings wenig optimistisch. Die Frage ist also, ob die Börsen bereits vorweglaufen oder es sich lediglich um eine Bärenmarktrally handelt, die früher oder später von der harten wirtschaftlichen Realität ausgebremst wird.“

Risikofaktoren: Wann wird es für Anleger in den USA kritisch?

In den USA markiert der 15. Oktober, an diesem Tag beginnen die US-Banken die Berichtssaison, den Tag, der womöglich die Anleger in Unruhe versetzen könnte. Als Vorbote nennt Peter Boockvar das Unternehmen Carnival Cruise Line. Das Kreuzfahrtunternehmen gab in der vergangenen Woche den starken US-Dollar und hohen Ölpreis als Gründe für sinkende Gewinne an. Carnival hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, was viele Anleger verunsicherte, so Barron's.