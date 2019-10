Die Korrektur im Cannabis-Sektor scheint in eine weitere Runde gehen zu wollen. Eine Reihe von Werten hat zuletzt wichtige Chartmarken unterschritten und sich somit die Möglichkeit für eine Bodenbildung vorerst verbaut. Auch das Chartbild der Canopy-Growth-Aktie hat sich zuletzt eingetrübt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.09. hieß es u.a. „[…]Nachdem kürzlich ein Vorstoß über die 35,0 CAD hinweg rasch in sich zusammenfiel und es zu keiner Entlastung kam (hierzu hätte der Bereich von 40,0 CAD überschritten werden müssen), steht nun erneut der Bereich von 30,0 CAD im Fokus. Gelingt es der Aktie, diese Zone erneut zu verteidigen und so womöglich einen „breiteren“ Doppelboden auszubilden? Die nächsten Tage werden es zeigen. Sollte es unter die 30,0 CAD gehen, könnte es prekär werden. In diesem Fall würden sich mit 26,0 CAD und 20,0 CAD zwei weitere potentielle Bewegungsziele auf der Unterseite aktivieren. Eine nachhaltige Entlastung gibt es aus charttechnischer Sicht erst oberhalb von 40,0 CAD…“



Der Blick auf den aktuellen 2-Jahres-Chart zeigt… Schön ist anders! Der Abwärtstrend dominiert bereits seit Monaten. Und nun wurde auch noch die 30,0 CAD-Marke unterschritten. Die Aktie ging mit 28,85 CAD aus dem gestrigen Handel (Schlusskurs 01.10.). Damit ist der Bruch der 30,0 CAD zwar noch nicht signifikant, doch die „Chancen“ auf eine Fortsetzung der Korrektur haben sich dadurch eben doch deutlich erhöht.

Kurzum: Um den charttechnischen Schaden zu begrenzen, muss die Aktie rasch zurück über die 30,0 CAD. Doch die aktuelle, stark ausgeprägte Schwäche des Cannabis-Sektors und die zuletzt immer fragiler werdende Lage der Aktienmärkte insgesamt, lässt unserer Meinung nach eher eine Fortsetzung der Bewegung auf 26,0 CAD oder gar 20,0 CAD erwarten.