Kurz vor dem großen Firmenevent am Dienstag in New York verhält sich die Wirecard-Aktie auffällig unauffällig. In den vergangenen sieben Tagen kostete ein Anteilsschein zwischen 140 und 150 Euro. Die Analysten Stephane Houri und Emmanuel Matot von ODDO BHF erhöhten ihre Kursprognose von 230 auf 240 Euro pro Aktie. Womit rechnen die Wirecard-Experten beim Firmenevent in New York?

Houri konstatiert, dass Wirecard erstmals sein „Innovation Event“ in New York veranstalte, während es vormals stets in London stattfand. Als Erklärung für den Ortswechsel meint Houri, dass Wirecard auf neue Investoren hoffe. Ebenfalls könnten sich Wirecard-Partner, wie zum Beispiel die Softbank, Aldi oder Union Pay, die Veranstaltung in New York nicht entgehen lassen, denn sie garantiere internationale Aufmerksamkeit. Im Wesentlichen werden CEO Markus Braun, CFO Alexander Van Knop und CPO Susan Steidel sich den Fragen potenzieller Investoren stellen. Houri rechnet damit, dass Wirecard seine Ziele für 2025 aktualisieren wird und über aktuelle Trends informiert.