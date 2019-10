Die Konsolidierung hat die Aktie des kanadischen Goldproduzenten weiterhin fest im Griff. Aus charttechnischer Sicht sieht es bereits verdächtig nach Top-Bildung aus, doch entschieden ist das noch nicht. Es bleibt weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

In unserer letzten Kommentierung vom 27.09. hatten wir den Bereich von 4,6 US-Dollar als wichtige Unterstützung thematisiert. In den letzten Handelstagen stand diese Zone weiterhin im Fokus und wurde hierbei sogar kurzzeitig unterschritten. Doch der Angriff wurde abgewehrt und die Aktie kehrte zügig über die 4,6 US-Dollar zurück.

In den letzten Jahren war Kinross Gold nicht unbedingt die von Anlegern bevorzugte Goldaktie. Aus fundamentaler Sicht passte vieles nicht, es gab deutlich attraktivere Investments im Goldsektor. Zuletzt konnte Kinross Gold aber wieder vermehrt positive Schlagzeilen produzieren. So legte das Unternehmen unter anderem Mitte September Expansionspläne für seine Tasiast-Mine vor, die wollwollend vom Markt aufgenommen wurden und vorsehen, das Minenleben um bis zu vier Jahre (bis 2034) zu verlängern.

Am 6.11. heißt es für den Goldproduzenten Farbe zu bekennen. Kinross Gold hat für diesen Termin die Veröffentlichung seiner Q3-Daten angekündigt.

Kurzum: Die Konsolidierung läuft und sie scheint darüber hinaus in eine entscheidende Phase eingetreten zu sein. Gelingt es der Aktie, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen oder gerät der Wert noch einmal ins Taumeln? In diesem Zusammenhang sind die Unterstützungen bei 4,6 US-Dollar und vor allem auch bei 4,0 US-Dollar von großer Bedeutung. Auf der Oberseite stellt der Bereich um 5,15 US-Dollar eine wichtige Hürde dar, die über kurz oder lang übersprungen werden muss, um ein frisches Kaufsignal zu generieren.