Neue Stärke im DAX hat nicht nur die 12.000 bestätigt, sondern den Index an die Septemberhochs geführt. Was man hier im Chartbild dazu weiter ablesen kann, erfahren Sie in dieser Analyse.

Mit einem Wochenplus von rund zwei Prozent hat sich der Deutsche Aktienindex eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor allem am Freitag konnte das Tempo noch einmal erhöht werden und mit Notierungen über 12.500 Punkte die letzten Bären des Oktobers eines Besseren belehrt werden. Dabei begann die Handelswoche noch recht uneinig an der runden Marke von 12.000 Punkten. An dieser konnte sich der Markt längere Zeit nicht entscheiden und hatte sie immer wieder im Visier. Dass dies kein Grund zur Panik sein muss, skizzierte ich bereits in der Vorwochenanalyse.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +49 +51 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -47 -125 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer