Heute ist die Abschiedsvorstellung von Mario Draghi mit seiner letzten Pressekonferenz! Die EZB wird jetzt länger die Füße stillhalten, nachdem sie ihr Pulver bereits auf der letzten Sitzung verschossen hat. Draghi hat 2012 vielleicht die Eurozone gerettet ("whatevr it takes"), aber die Maßnahmen der Notenbank versanden inzwischen weitgehend ergebnislos. Spannender ist das, was bei der Fed passiert, die die Märkte mit immer höheren Liquiditäts-Maßnahmen versorgen muß - für heute wurden die Summen erneut angehoben. Was ist da los - warum dieser plötzlich so immense Bedarf an Liquidität? Heute die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland im Fokus, in den USA melden Konzerne wie Amazon und Intel, nachdem Microsoft gestern die Erwartungen erfüllt hat - und Tesla wunderliche Zahlen meldete..

Das Video "Draghis Abschiedsvorstellung" sehen Sie hier..