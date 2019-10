Der US Dollar, FED und US Daten im Fokus

Der Goldpreis konnte zuletzt von erhöhten Risiken profitieren, doch aktuell scheint der US Dollar eins der wichtigsten Einflussfaktoren bei der Stabilität zu sein. Ob ein Ausbruch erfolgt könnte daher eventuell von dem FED Zinsentscheid in der kommenden Woche abhängen.

Wir haben bereits in der letzten Analyse hier auf walltstreet:online angedeutet, dass es kaum Gründe dafür gab, warum der Goldpreis weiter auf neue Hochs steigen sollte. Der Lockerungszyklus wurde teilweise bereits eingepreist, das Rezessionsrisiko hat sich verringert. Notenbanker haben jedoch in der Zwischenzeit mehr oder weniger gemischte Signale geliefert.

Eindeutige Signale hingegen kamen mehr von den US Konjunkturdaten. Da diese die Erwartungen deutlich untertroffen hatten, stiegen Erwartungen an weitere Zinsschritte der FED abrupt. Der US Dollar bildete ein Hoch aus. Sich verringernde Handelsstreit- und Brexit-Risiken sorgten ebenso für einen schwächeren US Dollar und damit weiterhin einem stabilen Goldpreis.

Den nächsten Impuls dürfte damit womöglich die FED mit dem Zinsentscheid und den Aussagen in der kommende Woche liefern oder die zuvor negativen Daten aus den USA. Am Donnerstag stehen die Einkaufsmanagerindizes per Oktober zur Veröffentlichung an. Sollten Daten den zweiten Monat infolge deutlich unter Erwartungen ausfallen, könnte das den aktuellen Korrekturtrend im US Dollar bestätigen und den Goldpreis weiter anschieben. Andererseits dürften besser als erwartete Daten den US Dollar stabilisieren und der Goldpreis hätte unter den aktuellen Umständen womöglich weniger Chance, aus bullishen Flagge nach oben auszubrechen.

