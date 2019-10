Das war heute ein klassischer Konsolidierungstag am deutschen Aktienmarkt. Vor dem Wochenende war die Bereitschaft der Anleger, Gewinne der dreiwöchigen Rally mitzunehmen, klar zu erkennen. Aber zu keinem Zeitpunkt war die Marke von 12.800 Punkten gefährdet. Das ist ein starkes Signal dafür, dass die Rally aus technischer Sicht jederzeit wieder in Gang kommen kann.

Man muss aber eines festhalten, die Anleger verteilen in diesen Tagen jede Menge Vorschusslorbeeren für Dinge, die noch lange nicht feststehen. Die Börse handelt nun mal Erwartungen, aktuell in drei Punkten: Erstens, dass sich die USA und China in den kommenden Wochen zu einer Unterschrift unter Phase Eins hin zu einem Handelsabkommen bewegen. Zweitens, dass es keine Frage mehr ist, ob es einen geregelten Brexit geben wird, sondern nur wann er kommt. Und drittens, dass sich – allerdings erstens und zweitens vorausgesetzt – die Weltkonjunktur aus einer möglichen Talsohle nun wieder nach oben bewegt.



Noch sieht man zumindest in den Chefetagen der Unternehmen ein gewisses Risiko, dass sich die Amerikaner in Kernfragen nicht mit den Chinesen einigen werden. Laut heute veröffentlichtem Ifo-Index beurteilen die Führungskräfte ihre Geschäftslage noch ein Stück pessimistischer als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate aber besser. Darin spiegelt sich sehr viel Hoffnung wider, dass US-Finanzminister Mnuchin und sein Handelsberater jetzt gute Arbeit leisten, um die Chinesen zu überzeugen.