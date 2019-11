Am 15. und 16. November öffnet die World of Trading in Frankfurt am Main ihre Türen für zahlreiche Referenten, Aussteller und Besucher! Auf Sie wartet ein vielseitiges Programm, dass Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Bis zum 14. November können Sie sich hier noch Ihr persönliches Gratis-Ticket sichern – verlieren Sie also keine Zeit!

Breit gefächertes Seminarprogramm

In den vielen teils kostenlosen Seminaren können Sie sich einen guten Überblick über die Entwicklungen im Trading und neue Strategien verschaffen. An beiden Messetagen haben Sie ab 10:00 Uhr die Qual der Wahl: Was ist Ihnen beim Trading besonders wichtig – Strategie, Disziplin oder Performance? Es gibt so viel zu lernen, dass Sie am Ende des Tages nur eines bedauern werden: dass Sie nicht in allen sechs Seminarräumen gleichzeitig sein können.

Highlights auf der Trading-Bühne

Topaktuelle Themen werden auf der großen Trading-Bühne behandelt. Brexit-Szenarien und wikifolios treffen auf Kryptowährungen und Tradingchancen.

Das große Live-Trading-Event

Hier sehen Sie den echten Top-Profis bei der Arbeit zu und sind live dabei, wenn renommierte Trader ihre ganz individuellen Handelsstrategien unter Beweis stellen. Freuen Sie sich auf Dirk Hilger, Sven Kleinhans, Lennard Kraft, Orkan Kuyas, Oliver Najjar und Ihren Moderator Carsten Umland!