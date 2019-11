Domino`s Pizza – die Pizzakette liefert uns ein Breakout-Setup!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: DPZ ISIN: US25754A2015

Rückblick: Domino’s Pizza wurde 1960 im US-Bundesstaat Michigan gegründet. Der Pizza-Lieferservice hat nach eigenen Angaben mehr als 14.000 Filialen in über 80 Ländern. Die Aktie hat nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal am 08.Oktober stark korrigiert. Bis zum Handelsschluss wurde Domino`s dann wieder nach oben gekauft und startet jetzt weiter durch. Wenn der Widerstand bei 277 USD überwunden werden kann, würden wir eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Pizza-Konzerns bekommen.