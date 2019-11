Evotec – jetzt einsteigen!

Evotec findet bei 19 Euro verstärktes Kaufinteresse. Wir haben die Aktie zum Wochenstart mit Inliner und Turbo-Bull in unserem Turbo-Trader empfohlen. Die WKN des Turbos lautet MF8SLP. Der Inliner geht ausschließlich an die Abonnenten. Steigende Kurse sehen auch die Experten der Deutschen Bank. Dort hat man die Einstufung für Evotec vor Zahlen zum dritten Quartal auf “Buy” mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Biotech-Unternehmen dürfte den Umsatz um 12 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sollte aber zurückgegangen sein.