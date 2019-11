DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Die Kurserholung an der Wall Street am Montagabend dürfte den Dax am Dienstag etwas anschieben. Pünktlich zum Handelsschluss in Frankfurt hatte der Dow nach oben gedrehte und anfängliche Verluste wett gemacht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 0,40 Prozent im Plus bei 13 251 Punkten. Für ein neues Jahreshoch des Dax dürfte es zunächst allerdings nicht reichen.

USA: - ANLEGER BLEIBEN VORSICHTIG - Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen haben es die Anleger an den US-Börsen am Montag langsam angehen lassen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Unsicherheit wegen einer erneuten Gewaltwelle bei den Protesten in Hongkong galten unter Börsianern als ausreichende Argumente, um vorsichtig in die neue Woche zu gehen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND LEICHT ERHOLT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag überwiegend etwas von den Kursverlusten zum Wochenstart erholt. In China und Hongkong ging es am Dienstag leicht nach oben. Hongkongs Hang Seng gewinnt nach den heftigen Verlusten am Montag zur Stunde 0,37 Prozent. Chinas CSI 300 büßte zuletzt hingegen 0,11 Prozent ein, während Japans Nikkei 225 um 0,81 Prozent höher schloss.

DAX 13.198,37 -0,23%

XDAX 13.216,54 -0,33%

EuroSTOXX 50 3.696,82 -0,08%

DJIA 27.691,49 0,04%

S&P 500 3.087,01 -0,20%

NASDAQ 100 8.241,91 -0,17%°

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,54 -0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1035 0,03%

USD/Yen 109,18 0,12%

Euro/Yen 120,49 0,15%°

ROHÖL:

Brent 62,40 +0,22 USD WTI 57,04 +0,18 USD°

