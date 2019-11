Bei einigen Coins ist die Jahresendrally schon gestartet!

Ich habe an dieser Stelle zuletzt immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass die Monate November und Dezember eigentlich zu den besten Monaten für Kryptowährungen gehören. Darum habe ich auch stets eine „Krypto-Jahresendrally“ erwartet. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was bald kommen dürfte, bekamen wir dabei vor gut zwei Wochen. Denn nach positiven Äußerungen von Chinas Präsident Xi Jinping zur Blockchain-Technologie, schossen Bitcoin (BTC) und Co. regelrecht nach oben.

Seitdem allerdings befinden sich die Krypto-Märkte in der Konsolidierung. Hatte der Bitcoin (BTC) – als „Mutter aller Kryptowährungen“ – seinerzeit noch aus dem Stand fast 2.000 US-Dollar zulegen können, hat er zwischenzeitlich einen Teil dieser Kursgewinne wieder abgeben müssen. Dabei fiel er zuletzt sogar unter die charttechnisch nicht ganz unwichtige runde Marke von 9.000 US-Dollar. Die Bären geben sich also noch nicht geschlagen, was jedoch auch nicht zu erwarten war.

Allerdings dominieren übergeordnet nach wie vor die Bullen das Bild.