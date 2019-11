Auch am Chart lassen sich diese positiven Nachrichten ablesen, nachdem der Kurs aus der Keilformation nach oben ausgebrochen ist und sich auch durch den Widerstand bei 32 Euro gearbeitet hat. Nach der Veröffentlichung der aktuellen Zahlen konnte der Kurs am 12. November gar um über 5% zulegen.

Die Tochter DHL sorgte aufgrund des Siegeszugs des Onlinehandels vor allem in Asien schon für viel Phantasie und ließ den Kurs um die Jahreswende 2017/2018 auf 41 Euro steigen. Es besteht kein Grund, warum dieser Kurs langfristig nicht mehr erreicht werden soll, zumal zweistellige Gewinnwachstumszahlen prognostiziert werden und sich das KGV 2021 an den Wert 12,5 annähern soll. Die nächsten zu überwindenden Widerstände im Visier der Marktakteure liegen bei 34,63 Euro und bei 35,80 Euro. Supportlevels sollten den Kurs bei 32,09 Euro und bei 30,83 Euro unterstützen.

Deutsche Post (Tageschart in Euro) Tendenz: