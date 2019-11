On Semiconductor - Bullische Dreiecksformation mit Explosionsgefahr!

Aktie konsolidiert nach dem Gap in einer bullischen Dreiecksformation!

Symbol: ON ISIN: US6821891057

Rückblick: ON Semiconductor ist ein us-amerikanischer Halbleiterhersteller mit insgesamt 24 Produktionsstätten, 28 Design- und 6 weiteren Außenstätten quer über den Erdball verteilt. Die Konzernzentrale steht in Phoenix, Arizona, von wo aus die weltweit 35.700 Mitarbeiter geleitet werden. Ursprünglich ist der Konzern aus der Abspaltung der Halbleitersparte von Motorola hervorgegangen, seit 1999 wird die Aktie an der Nasdaq gelistet und gehandelt. Charttechnisch konnte die Aktie nach den Quartalszahlen von Ende Oktober mit einem Aufwärtsgap und einer Folgebewegung weiter zulegen, konsolidiert aktuell jedoch in einer bullischen Dreiecksformation unter dem Widerstand von 22,32. Der gleitende Durchschnitt 9 auf Tagesbasis hat bereits aufgeschlossen und beginnt der Aktie von unten Druck zu machen.