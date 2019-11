MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Uneinheitlich haben sich Osteuropas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. In einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld fehlte es an stärkeren Marktimpulsen. Der Moskauer RTS-Index stieg um 0,60 Prozent auf 1451,64 Punkte.

In Prag kletterte der PX um 0,14 Prozent auf 1079,73 Punkte aufwärts. Die Aktien von Erste Group (plus 0,46 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,45 Prozent) zeigten sich etwas stärker als der Gesamtmarkt, während sich die Titel von Moneta (plus 0,13 Prozent) und Vienna Insurance Group (plus 0,08 Prozent) marktkonform entwickelten. Ein Kursplus von 1,69 Prozent verzeichneten die Titel von Philip Morris CR. Ans untere Ende der Kurstafel rutschten die Anteilscheine von PFNonwovens mit einem Abschlag von 1,38 Prozent. Schwach zeigten sich außerdem Stock Spirits (minus 0,98 Prozent), O2 C.R. (minus 0,88 Prozent) und Avast (minus 0,76 Prozent).