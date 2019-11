Unternehmer Christian Jäger trifft Hollywood-Weltstar Bruce Willis in China. Es wurden gemeinsame Projekte für 2020 besprochen.

Als der Unternehmer Christian Jäger im Rahmen der CIIE, der China International Import Expo, Anfang November 2019 in Shanghai weilte, war er in erster Linie für sein Unternehmen EasyMotionSkin vor Ort. Nach erfolgreichem Markteintritt im Jahr 2018 gilt es nun, das EMS (Elektromuskelstimulation) -Premiumprodukt „Made in Germany“ weiter am asiatischen Markt voranzutreten. Abseits des Gedränges auf der Messe mit rund 400.000 Besuchern traf sich der umtriebige Unternehmer aus Tirol auch mit US Hollywood-Schauspiellegende Bruce Willis und seiner Frau Emma Hemings Willis.

Bei einer knusprigen Peking-Ente und gemütlichem Beisammensein wurden neue, auch gemeinsame Projekte besprochen, die Anfang 2020 vertieft werden sollen. Bruce Willis, der ein großer MMA (Mixed Material Art) Fan ist, hat in Jäger auch in diesem Hinsicht einen Gesprächspartner auf Augenhöhe. Jäger ist mit EasyMotionSkin Investor und Sponsor von rund 20 internationalen MMA Kämpfern. Die weitere Zusammenkunft ist bereits beschlossen, erzählt Christian Jäger: „Wenn meine MMA Kämpfer das nächste Mal in Las Vegas in den Käfig steigen, werden wir beide vor Ort gemeinsam in der ersten Zuschauerreihe sitzen“.