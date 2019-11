Plötzlich kommen selbst den ansonsten schmerzfreien Wall-Street-Optimisten Zweifel an einer baldigen Lösung im Handelskrieg: Der Deal rückt in immer weitere Ferne, dieses Jahr dürfte es damit nichts mehr werden. Auffallend ist, dass die spärlichen positiven Nachrichten in Sachen Handelskrieg inzwischen nur noch aus China kommen, nicht mehr von der ansonsten immer so mitteilsamen Trump-Administration - im Himmels Willen steckt Larry Kudlow, der uns versichert, dass der Deal wirklich ganz ganz nahe ist? In den USA wachsen die Zweifel über den US-Konsumenten nach den schwachen Zahlen von Macy´s und den mauen US-Konjunkturdaten. In Europa sind es vor allem zyklische Werte, die unter Druck kommen (vor allem Thyssen)..

