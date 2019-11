Palladium gibt die Richtung vor - noch

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin und Palladium sind ein am Rohstoffmarkt unzertrennliches Paar: Keine Kursbewegung lässt sich ohne Analyse beider Metalle erklären, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Grund sei die Bedeutung der beiden Edelmetalle beim Bau von Autokatalysatoren. [ mehr