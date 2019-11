Die letzten Tage und Wochen waren auch für die Aktie der HEXO Corp. alles andere als einfach. Die Enttäuschung der Anleger brach sich auch hier zunächst Bahn. Die Aktie geriet massiv unter Druck und konnte erst in der vergangenen Woche eine Gegenbewegung lancieren. Wie so oft in diesen Tagen stellt sich die Frage, ob diese Erholung nur ein Strohfeuer war.

Blicken wir zunächst auf Ende Oktober zurück. Das Unternehmen präsentierte am 29.10. die aktuellen Quartalszahlen. HEXO Corp. hatte den Markt bereits im Vorfeld auf die aktuelle Lage „vorbereitet“, als es am 10.10. den für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2019 (per 31.07.) erwarteten Umsatz (netto) mit 14,5 Mio. CAD bis 16,5 Mio. CAD angab.

Die dann am 29.10. veröffentlichten finalen Daten bestätigten diese Erwartungen. HEXO Corp. gab den Umsatz für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2019 (per 31.07.) mit 15,395 Mio. CAD an. Gleichzeitig wies das Unternehmen einen Verlust in Höhe von -56,685 Mio. CAD aus. Für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2020 erwartet das Unternehmen nun eine Umsatzspanne von 14,0 bis 18,0 Mio. CAD. Insgesamt war der Markt wenig begeistert über die vorgelegten Daten. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 30-Monats-Chart auf Wochenbasis veranschaulicht.

Ob der Enttäuschung geriet die Aktie unter Druck und durchbrach die aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Unterstützung von 3,0 CAD. Damit aktivierten sich auf der Unterseite potentielle Bewegungsziele bei 2,4 CAD (Tief aus November 2017) und 2,0 CAD. Als Ergebnis des sektorweiten Abverkaufs wurden beide Ziele abgearbeitet. Erst im Bereich von 2,0 CAD setzte eine Erholung ein. Die Marke von 2,0 CAD hat nun stark an Bedeutung gewonnen.

Die dynamische Erholung der letzten Tage führte die Aktie noch einmal bis in den Bereich von 3,4 CAD. Angesichts temporäre Kursgewinne von etwa 70 Prozent und mit Blick auf die nach wie vor vorherrschenden Unsicherheiten setzten am Freitag schließlich Gewinnmitnahmen ein.

Aus charttechnischer Sicht sehen wir aktuell zwei dominierende Zonen. Auf der einen Seite die 4,0 CAD, die unserer Meinung nach zurückerobert werden müssen, um für eine nachhaltige Entspannung zu sorgen und auf der anderen Seite die 2,0 CAD, die als zentrale Unterstützung noch einmal an Relevanz gewonnen haben und nun tunlichst nicht mehr unterschritten werden dürfen.