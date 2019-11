Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH

Die US-Märkte haben schon wieder neue Höchststände generiert und die Jahresendrallye längst eingeläutet. Sind wir Deutschen denn schon so im Weihnachtsstress, dass wir keine Zeit für die Börse finden? Die Weihnachtsmärkte beginnen doch gerade erst und am Abend ist ja immer noch genug Zeit für Geschenkeeinkauf und Glühwein- oder Lebkuchengenuss. Oder haben wir sogar Höhenangst? Offenbar ist die Kauflaune für Aktien seit Anfang dieses Monats vergangen. Andererseits kommt aber auch kein Abwärtsdruck auf und als der Seitwärtstrendkanal fast nach unten verlassen wurde, konnte dieser Ausbruch sehr schnell negiert werden. Allerdings war auch hier keine Marktbreite zu beobachten, was sich in anhaltend niedrigen Umsätzen zeigte. Entsprechend verlaufen die Indikatoren in der neutralen Zone und haben aktuell keinen Einfluss auf das Marktgeschehen. Ob es sich tatsächlich auf ein Abwarten auf Weihnachten oder worauf auch immer handelt ist offen. Eine solch lange Phase in einem Seitwärtstrend ist meistens ebenso wenig auf Dauer durchzuhalten, wie ein steiler Trend. Sobald also der Ausbruch aus der Seitwärtsrange in die eine oder andere Richtung erfolgt, dürfte sich ein neuer Trend entwickeln, der dann auch dynamisch erfolgen sollte. Bis dies passiert, freuen wir uns über die schönste Zeit des Jahres und genießen die Düfte beim Bummel über die Weihnachtsmärkte.

Impressum

Herausgeber: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main. Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert, noch weitergegeben werden, ©2019. Verantwortlich: Autor: Chris-Oliver Schickentanz, CEFA Christoph Geyer, CFTe

Wichtige Hinweise

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen